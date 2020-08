Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflüchtiger erliegt Fahndungsdruck

Meinersen (ots)

Meinersen, OT Ahnsen, B 188 14.08.2020, 23.00 Uhr

Ein reumütiger Verkehrssünder meldete sich am Montagmittag bei der Polizei in Meinersen. Nach einem öffentlichen Zeugenaufruf in den Medien zu einer Unfallflucht am vergangenen Wochenende im Ahnsener Kreisel und mehreren schlaflosen Nächten wollte der 41-jährigen aus der Samtgemeinde Meinersen sein Gewissen erleichtern.

Mit seinem VW Passat befuhr er am Freitagabend gegen 23 Uhr den Ahnsener Kreisel im Zuge der Bundesstraße 188. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr in Richtung Gifhorn kam er mit seinem Fahrzeug aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von seinem Fahrstreifen ab und überfuhr hierbei die fahrbahntrennende Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen und metallenem Standpfosten.

Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nun meldete er sich drei Tage später bei den Ordnungshütern in Meinersen und erklärte sein Fehlverhalten mit einem psychischen Ausnahmezustand. Letztlich habe er dann aber doch seinem Gewissen nachgegeben und sich der Polizei gestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell