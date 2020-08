Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung im Musental

Hankensbüttel (ots)

Am 16.08.2020 kam es zwischen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr im Musental in Hankensbüttel zu einer Sachbeschädigung. Dabei wurden in der Parkanlage hinter der Volksbank durch bisher unbekannte Täter zwei Parkbänke durch massive Gewalteinwirkung stark beschädigt. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Wittingen unter der Tel.: 05831/252880 entgegen.

