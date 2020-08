Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Freitag, 14.08.2020, 23:45 Uhr Illegales Kraftfahrzeugrennen in der Innenstadt

Gifhorn, Braunschweiger Straße (ots)

Kurzzeitiger Fahrspaß kommt 32-jährigen Meiner teuer zu stehen. Die Polizeibeamten staunten nicht schlecht, als sie einen Kradfahrer auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn mit einer Geschwindigkeit von 151 km/h messen konnten. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde dem Führer des Motorades der Marke Aprilia durch die Polizeibeamten verdeutlicht, wie gefährlich sein Fahrmanöver für ihn oder andere hätte werden können. Die Staatsanwaltschaft wird in einem anstehenden Verfahren gegen den vorbelasteten Fahrzeugführer entscheiden, ob diesem die Fahrerlaubnis dauerhaft entzogen und das Motorrad einbehalten wird. Der nun in einem Strafverfahren Beschuldigte zeigte vor Ort bei der Kontrolle Reue und räumte seinen Fehler ein, was ihn aber nicht vor einer empfindlichen Strafe bewahren wird. Im Raum steht neben drei Punkten in Flensburg mindestens eine Geldstrafe im unteren vierstelligen Bereich, da sein Verhalten mittlerweile als illegales Kraftfahrzeugrennen gewertet werden kann. Nach neuer rechtlicher Bewertung ist für den genannten Straftatbestand kein weiteres Kraftfahrzeug als Teilnehmer an einem Straßenrennen erforderlich.

