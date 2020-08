Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei stellt Drogen sicher

Gifhorn (ots)

Gifhorn 10.08.2020, 16.00 Uhr

Einen unerwarteten Drogenfund machten Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn am Montagnachmittag in der Gifhorner Südstadt.

Eigentlich wollten die Polizisten einem 46-jährigen an dessen Haustür nur eine Bescheinigung aushändigen. Hierbei bemerkten sie in der Wohnung des Mannes jedoch diverse verdächtige Dinge. Unter anderem lagen dort 370 Gramm Marihuana, 200 Schachteln mit unverzollten Zigaretten, verschiedene verbotene Gegenstände (siehe Fotos) in Form von Hieb- und Stichwaffen, eine Feinwaage sowie eine geringe Menge einer bislang unbekannten, weißen pulvrigen Substanz, die noch analysiert werden muss. Sämtliche Gegenstände wurden sichergestellt und entsprechende Strafverfahren gegen den 46-jährigen eingeleitet, u.a. wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Waffengesetz sowie wegen zollrechtlicher bzw. steuerrechtlicher Verstöße.

Damit aber nicht genug: Während der Maßnahme erschien ein 28-jähriger Gifhorner an der Haustür des 46-jährigen, vermutlich, um dort illegale Drogen zu erwerben. Eine Überprüfung ergab, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl wegen eines Betrugsdeliktes vorlag. Der 28-jährige konnte jedoch den haftbefreienden Betrag beibringen, so dass der Haftbefehl gegen ihn außer Vollzug gesetzt wurde und er anschließend entlassen werden konnte.

