Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pkw-Fahrer mit rekordverdächtigen Alkoholwert angehalten

Brome (ots)

Am Sonntag, 09.08.2020, gegen 13:45 Uhr, wurde der Polizei ein Pkw gemeldet, der in sehr leichten Schlangenlinien im Bereich der Braunschweiger Straße in Brome geführt wird. Der Pkw Toyota konnte durch die Beamten der Polizei Wittingen angehalten und kontrolliert werden. Bei dem 46jährigen Fahrer aus dem Kreis Goslar wurde dann ein Atemalkoholwert von 4,78 Promille festgestellt werden. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell