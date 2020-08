Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruch in Allerwelle

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Zur Allerwelle 1, Schwimmbad 09.08.2020 - 10.08.2020

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Montag in das Gifhorner Schwimmbad "Allerwelle" ein und entwendeten dort Bargeld aus einem Tresor.

Die Einbrecher hebelten mehrere Fenster des Schwimmbades auf und gelangten so ins Bistro, in den Verwaltunstrakt sowie in den Keller des Gebäudekomplexes. Im Innern des Gebäudes durchsuchten sie zahlreiche Räume und beschädigten hierbei diverse Türen. Im Bistrobereich verzehrten die Täter zwischenzeitlich Essen und Getränke. Im Keller öffneten sie einen Wandtresor mit Brachialgewalt und entwendeten hieraus eine bislang nicht bekannte Summe Bargeld.

Anschließend konnten sie unerkannt das Weite suchen. Der Einbruch ereignete sich zwischen Sonntagabend, 21.30 Uhr und Montagmorgen, 3.15 Uhr.

Um sachdienliche Hinweise hierzu bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

