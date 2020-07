Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unfall nach Blick auf das Handy

Sprockhövel (ots)

Am Freitagnachmittag fuhr ein 26-jähriger Mann aus Sprockhövel auf der Sprockhöveler Straße in Richtung Hattingen. Da er von der Bedienung seines Handys vom Straßenverkehr abgelenkt war bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 44-Jährige seinen Daimler verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der 44-jährige Daimlerfahrer und ein ebenfalls in dem Fahrzeug sitzendes Kind (6) leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigten sie jedoch nicht.

