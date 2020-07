Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Pkw gerät ins Rollen

Hattingen (ots)

Am Freitagmittag geriet auf dem Rathausplatz ein geparkter Ford Kuga ins Rollen und verursachte einen Unfall mit einem anderen geparkten Fahrzeug. Eine 72-Jährige wollte einen Parkschein in ihr Fahrzeug legen, als der Wagen ins Rollen geriet. Der Ford stieß gegen einen anderen geparkten Pkw, wobei die 72-Jährige durch die Fahrertür zwischen Tür und Karosse eingeklemmt wurde. Sie erlitt schwere Beinverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

