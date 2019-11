Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei schnappt Einbrecher-Trio

Hamm-Mitte (ots)

Aufgrund eines lauten Geräusches in der Nacht auf Montag, 4. November, bemerkte ein Anwohner einen aktuell stattfindenden Einbruch in einen Kiosk an der Martin-Luther-Straße. Die alarmierten Polizeibeamten stellten eine eingeworfene Scheibe der Eingangstür fest und begaben sich in die Verkaufsräume des Kiosks. Hier konnten sie gegen 2.40 Uhr drei männliche Personen auf frischer Tat antreffen. Das Diebesgut war bereits in einem Spannbettlaken verstaut. Bei den drei Einbrechern handelt es sich um einen 29-Jährigen und zwei 22-Jährige aus Hamm. Sie wurden festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Das bereitgelegte Diebesgut bestand aus Zigaretten und Elektronikartikeln. Es enstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro.(hei)

