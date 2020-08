Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Einbruch in Gartenlaube

Diez (ots)

Im Zeitraum vom 08.08.2020 19:00 Uhr bis zum 09.08.2020 07:30 Uhr drangen unbekannte Täter in mehrere Gartenhütten in der Verlängerung zum Schläferweg in Diez ein. Der oder die Täter hebelten die Türen zu den Hütten auf und entwendeten neben Werkzeug auch einen Stromerzeuger der Marke Einhell. Aus einer weiteren Hütte, welche als Taubenverschlag genutzt wurde, fehlten mindestens sieben Tauben. Hier ist nicht auszuschließen, dass diese auch entwendet wurden. Die Polizeiinspektion Diez bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, diese unter Telefon 06432/6010 zu melden.

