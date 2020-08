Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versuchter Einbruch in Lackiererei

Wesendorf (ots)

Wesendorf, Zum Hammersteinpark 8 08.08.2020 - 09.08.2020

Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten Einbruch in eine Lackiererei auf dem Gelände des Hammersteinparks in Wesendorf, der sich am vergangenen Wochenende ereignet hat.

Die bislang unbekannten Täter überkletterten am Sonntag gegen 0.30 Uhr das Zugangstor und gelangten auf diesem Weg auf das Betriebsgelände. Um in die Werkhalle zu gelangen, versuchten sie anschließend, eine rückwärtige Metalltür aufzuhebeln, was jedoch misslang.

Daraufhin flüchteten die Täter vermutlich mit einem Pkw. Um sachdienliche Hinweise zu den glücklosen Einbrechern oder zu verdächtigen Fahrzeugen in Tatortnähe bittet die Polizei in Meinersen, Telefon 05372/97850.

