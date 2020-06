Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Lauterbach

Lauterbach (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Am 16. Juni in der Zeit von 18:30 Uhr parkte eine 46-jährige Pkw-Fahrerin ihren grauen Pkw der Marke Daimler Chrysler, Modell A170 CDI auf dem Marktplatz in Herbstein. Als sie gegen 23:30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass dieses an der hinteren Stoßstange und am Rücklicht beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Wagen der 46-jährigen gestoßen und hatte diesen dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden von 1.000 EUR.

