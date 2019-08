Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Eine Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw nach Unachtsamkeit

53879 Euskirchen (ots)

Mittwochabend (19.13 Uhr) befuhr eine 63-Jährige Mechernicherin mit ihrem Pkw die Kommerner Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Georgstraße zeigte die Ampel für die Kommerner Straße Rotlicht. Es hatte sich ein Rückstau gebildet. Dies erkannte die Mechernicherin offenbar zu spät und versuchte noch nach links, auf der Fahrspur für den Gegenverkehr, am Stauende vorbei zu fahren. Dabei touchierte sie jedoch das Fahrzeugheck und die komplette Fahrerseite des letzten Pkw. Die 70-Jährige Fahrerin aus Weilerswist blieb unverletzt. Bei einem nun entgegen kommenden Pkw mit Anhänger eines 47-Jährigen Euskircheners touchierte sie den Anhänger und kam letztendlich mit ihrem Fahrzeug hinter der Kreuzung zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte die 63-Jährige in ein Krankenhaus.

