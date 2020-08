Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Anlassbezogene Verkehrskontrollen zur Tuning-Veranstaltung "Tief am Bunker 2020"

Wesendorf (ots)

Wesendorf, Landesstraße 284 15.08.2020, 17.30 Uhr bis 21.00 Uhr

Am Samstagabend wurden in der Nähe des Offroadparks-Südheide bei Wesendorf von Beamten der Polizeiinspektion Gifhorn zwei stationäre Verkehrskontrollen an der Landesstraße 284 durchgeführt. Es konnten insgesamt 42 Autos kontrolliert werden, die offensichtlich vom Serienzustand abwichen und der Tuning-Szene zuzuordnen waren.

Dabei wurden acht Fahrzeuge festgestellt, bei denen die baulichen Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Weiterhin konnte bei einem Verkehrsteilnehmer eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden, die eine Blutprobenentnahme sowie ein Strafverfahren zur Folge hatte.

Die Kontrollen wurden von den Verkehrsteilnehmern weitestgehend akzeptiert. Jedem Autofahrer, bei dem die Betriebserlaubnis für sein Kfz erloschen war, wurde zunächst eigenverantwortlich die Weiterfahrt ermöglicht und so die Teilnahme an der Tuning-Veranstaltung "Tief am Bunker" ermöglicht. Darüber zeigten sich sowohl die betroffenen Fahrzeugführer als auch der Veranstalter erfreut.

Die eigentliche Veranstaltung verlief störungsfrei.

