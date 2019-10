Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - Rheinbrücke Richtung Karlsruhe gesperrt

Wörth am Rhein (ots)

### Stand: 09:50 Uhr Durch die Autobahnmeisterei wird aktuell mitgeteilt, dass die Reinigungsarbeiten gegen 10:30 Uhr beendet sein dürften. ###

Lkw verliert Diesel - Rheinbrücke gesperrt Am 24.10.2019 um 04.20 Uhr überfuhr ein Sattelzug auf der Rheinbrücke von Wörth nach Karlsruhe einen Gegenstand, wodurch der Dieseltank des Zugfahrzeugs aufgerissen wurde. Der Fahrer des Sattelzugs bemerkte dies und hielt unmittelbar nach der Rheinbrücke an. Die Dieselspur zog sich über beide Fahrspuren Richtung Karlsruhe und musste gereinigt werden. Für die Reinigungsarbeiten wurde um 06.40 Uhr für die Dauer von etwa einer Stunde die Rheinbrücke gesperrt, was zum Rückstau im Berufsverkehr auf der B 9 bis zur Anschlussstelle Jockgrim, A 65 bis Anschlussstelle Kandel-Süd und der L 540 bis kurz vor Hagenbach führte. Der Verkehrswarnfunk wurde informiert.

