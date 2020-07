Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Mehrere Verkehrsverstöße im Stadtgebiet

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Vormittag des 28.07.2020 wurden durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neustadt mehrere Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Neustadt/Wstr. durchgeführt. Bei der ersten Kontrollstelle in der Amalienstraße benutzten zwei Fahrzeugführer*innen verbotswidrig ein Mobiltelefon während der Fahrt und fünf Fahrzeugführer*innen hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Im Anschluss wurde in der Wolfsburgstraße in Höhe des dortigen Spielplatzes eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Hierbei hielten sich alle Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. Anders sah es in der Sauterstraße aus, hier wurden acht Fahrzeugführer*innen mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen und entsprechend verwarnt. Ein/e Fahrzeugführer*in hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt. Bei einer abschließenden Geschwindigkeitskontrolle in der Villenstraße hielt sich ein/e Fahrzeugführer*in nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Florian Jäger, Polizeikommissar



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell