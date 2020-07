Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Heckenbrand Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.07.2020, gg. 15:45 Uhr wird der Polizei Neustadt ein Heckenbrand gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass tatsächlich mehrere Hecken am Hang zwischen dem Burgweg und dem Kübelweg brannten. Die Feuerwehr war bereits vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen des Feuers auf Gebäude war zu keinem Zeitpunkt möglich. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich um eine Selbstentzündung handelte, so dass eine Strafanzeige gegen Unbekannt aufgenommen wurde. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Neustadt.

