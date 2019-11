Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Auseinandersetzung im Vereich des Leopoldsplatzes

Am frühen Samstagvormittag soll es im Bereich des Leopoldsplatzes zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen gekommen sein, die letztlich in Handgreiflichkeiten mündeten. Bei einem 18-jährigen Geschädigten waren leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden feststellbar. Aufgrund des unkooperativen Verhaltens des 18-Jährigen sowie der weiteren vor Ort festgestellten Beteiligten können keine näheren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.

