POL-KA: (Enzkreis) Illingen - Einbruch mit Zielrichtung Kupfer

In der Nacht auf Sonntag hatten es Einbrecher in einer Firma in Schützingen auf Kupfer abgesehen. Sie entkamen mit einem Teil des Diebesguts. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Tat und zu einem Fluchtfahrzeug.

Die Täter verschafften sich um 00:30 Uhr über ein Tor gewaltsam Zugang zum Firmengebäude. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Da sie bei der Tatausführung gestört wurden, konnten sie nur einen Teil der bereits zur Mitnahme abgestellten Metallstäbe in einen weißen, größeren Kastenwagen, ähnlich einem Sprinter, einladen. Dennoch wird das Diebesgut auf mehrere tausend Euro geschätzt. Sie flüchteten schließlich in Richtung Illingen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter Telefon 07041 96930 zu melden.

