POL-KA: (KA) Karlsruhe - Raub in Wohnung

Karlsruhe (ots)

Am frühen Freitagmorgen kam es in einer Wohnung in der Karlsruher Oststadt zu einem Raubdelikt, bei der drei bislang unbekannte Täter einen 23-Jährigen in dessen Wohnung angegriffen und in der Folge mehrere Gegenstände entwendet haben.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befand sich der 23-Jährige in der Nacht auf Freitag gemeinsam mit einem Bekannten in seiner Wohnung in der Berckmüllerstraße. Gegen 02:30 Uhr klingelte es an der Tür, woraufhin der 23-Jährige öffnete. Im Treppenhaus wurde er sodann von drei maskierten Personen körperlich angegangen und in seine Wohnung gedrängt. Dort wurde er unter anderem mit einer Machete bedroht und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Da er kein Geld in der Wohnung hatte, durchsuchte einer der Täter die Wohnung nach Wertgegenständen. Schließlich flüchteten die Täter mit einer Spielekonsole und weiteren Elektronikartikeln im Wert von mehreren hundert Euro aus der Wohnung.

Einer der Täter war etwa 190 cm groß und schlank. Er war mit einer "Jason-Maske" maskiert und bekleidet mit einem grauen Hoody, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose mit weißen Streifen und weißen Nike-Sneakern. Zudem trug er Handschuhe.

Ein weiterer Täter etwa 180-185 cm groß, dick und hatte eine dunkle Hautfarbe. Er trug dunkle Oberbekleidung und dunkle Hosen.

Der dritte Täter war ebenfalls etwa 190 cm groß und war dunkel gekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

