Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Straßenverkehrsgefährdung durch unbekannten Autofahrer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am Sonntag, den 26.07.2020 um 17:10 Uhr, habe eine 35- jährige Radfahrerin in Neustadt/W. die Landauer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt befahren. Auf Höhe der Einmündung zur Speyerdorfer Straße sei ein silbernes Auto (BMW oder Mercedes) verbotswidrig nach links in die Landauer Straße abgebogen und sei hierbei kurzzeitig auf der Gegenfahrbahn gefahren. Nur durch Glück und eines gerade noch rechtzeitig eingeleiteten Bremsvorganges sei es nicht zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer gekommen, die Radfahrerin wurde jedoch durch das Fahrverhalten des Autofahrers zumindest gefährdet. Dieser setzte im Anschluss seine Fahrt in Richtung Hauptfriedhof in Neustadt fort, dessen Personalien konnten bislang nicht erhoben werden.

Die Polizei bittet dringend um Mitteilung sachdienlicher Hinweise, welche zur Tataufklärung führen können.

