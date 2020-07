Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heibronn-Neckargartach: Auto beschädigt - Zeugen gesucht!

In der Nacht auf Dienstag beschädigte ein Unbekannter einen Pkw in Heilbronn-Neckargartach. Die Besitzerin stellte ihren Mitsubishi gegen 23.30 Uhr in der Römerstraße ab. Als diese am nächsten Morgen zu ihrem Gefährt zurückkehrte, bemerkte sie, dass an ihrem Auto die Windschutzscheibe und der vordere Stoßfänger verkratzt worden war. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach, Telefon 07131 28330, zu melden.

Kirchhardt: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Ein 49-Jähriger steht im Verdacht am Dienstagnachmittag unter dem Einfluss von Drogen mit seinem Leichtkraftrad gefahren zu sein. Gegen 15.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann auf seinem Krad in der Industriestraße. Hierbei stellte sich heraus, dass der 49-Jährige keinen Führerschein für sein Zweirad besaß. Ebenfalls kam der Verdacht einer Drogenbeeinflussung auf. Ein Drogentest bestätigte dies Verdacht und verlief auf mehrere Drogenarten positiv. Der Mann musste im Anschluss mit den Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Den Kradfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Fahren eines Kraftfahrzeuges unter der Beeinflussung von Drogen.

Heilbronn: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Am Montag wurde ein Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern in Heilbronn verletzt. Gegen 14.00 Uhr wartete ein 9-Jähriger mit seinem Rad am Silcherplatz an einer roten Fußgängerampel. Als dieser grün zeigte, fuhr er los. Im selben Moment fuhr ein 77-Jähriger mit seinem E-Bike an dem Kind vorbei, woraufhin der Junge erschrak und mit dem Pedelec zusammenstieß. Der 77-Jährige kam zu Fall und wurde dadurch schwer verletzt. Der Mann musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Lauffen am Neckar: Unter Drogeneinfluss gefahren

Am Dienstagabend stellten Polizeibeamte einen Fahrer eines Kleinkraftrades unter der Beeinflussung von Drogen in Lauffen fest. Gegen 19.00 Uhr befuhr der 23-Jährige mit seinem Kleinkraftrad die Kiesstraße. Bei einer Verkehrskontrolle wurden Anzeichen einer Beeinflussung durch Drogen bei dem jungen Mann festgestellt. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Daraufhin musste der Kradfahrer zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Neckarsulm: Fahrzeug beschädigt- Zeugen gesucht!

Zeugen beobachten eine Unbekannte wie sie einem Kind am Montagabend beim Einsteigen half und verursachte dabei einen Schaden an einen danebenstehenden Pkw in Neckarsulm. Vermutlich durch Unachtsamkeit stieß die Frau in der Kolpingstraße auf dem Kolpingparkdeck mit der Türe ihres blauen VW Passats gegen einen BMW 116I. Hierbei entstand ein Schaden am Lack des BMW. Im Anschluss fuhr die Frau mit ihrem Wagen davon, ohne sich um die Beschädigung zu kümmern. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Bad Friedrichshall: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstagmorgen touchierte ein Auto einen Omnibus auf der Bundesstraße 27 bei Neckarsulm. Gegen 09.45 Uhr touchierten sich der Fiat Ducato eines 31-Jährigen Fahrers und der Bus eines 61-Jährigen. Wer der beiden die Spur des anderen geschnitten hat, ist Bestandteil der Unfallermittlung. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro.

Neuenstadt am Kocher: Mit fast drei Promille Auto gefahren

Ein betrunkener 46-Jähriger war am Dienstagabend mit seinem Fahrzeug in Neuenstadt unterwegs. Gegen 20.45 Uhr wurde der Mann mit seinem Fiat durch Polizeibeamte in der Neckarsulmer Straße kontrolliert. Hierbei stellte sich eine massive Alkoholisierung des 46-Jährigen heraus. Ein Alkoholtest ergab knapp 2,8 Promille. Daraufhin musste der Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen.

Neckarsulm: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Am Dienstag zwischen 07.30 Uhr und 13.15 Uhr beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug ein geparktes Auto in Neckarsulm. Vermutlich touchierte der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken den auf dem Parkplatz eines Einzelhändlers in der Odenwaldstraße abgestellte Ford Focus. Hierbei entstand geschätzter Sachschaden von circa 1.500 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

