Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Mann bei Unfall verletzt

Ein Smart musste nach einem Unfall am Dienstagnachmittag in Künzelsau abgeschleppt werden. Der 84-jährige Fahrer des Wagens wollte gegen 14.30 Uhr rückwärts aus einer Einfahrt in die Langenburgerstraße einfahren und übersah dabei wohl einen hinter ihm stehenden LKW. Der Smart stieß gegen den Laster, was den Senior wohl so erschreckte, dass er den Vorwärtsgang einlegte und losfuhr. Er konnte den PKW jedoch nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte mit seinem Auto frontal gegen eine Hauswand. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften versorgt. Die Polizei schätzt die entstandenen Schäden auf rund 11.000 Euro.

Niedernhall: Auto beschädigt und abgehauen

Nur etwas mehr als 30 Minuten reichten für einen Unbekannten aus, um am Dienstagmittag einen in der Hauptstraße in Niedernhall geparkten Audi zu beschädigen und danach unerkannt zu flüchten. Ein 30-Jähriger hatte den A4 gegen 12.15 Uhr auf den Parkplätzen gegenüber eines Schuhgeschäfts abgestellt. Als der Mann um 12.50 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass sein Fahrzeug an der Front beschädigt worden war. Vermutlich war der Fahrer eines unbekannten Autos, das wohl auch eine Anhängerkupplung besitzt, beim Ein- oder Ausparken gegen den Audi gestoßen. Anstatt seiner Personalien hinterließ der Verursacher einzig den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Niedernhall unter der Telefonnummer 07940 8294 zu melden.

