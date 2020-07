Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.07.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Opel aus Tauber geborgen

Ein PKW musste am Dienstagvormittag von Einsatzkräfte aus der Tauber geborgen werden. Eine 46-Jährige hatte sich gegen 9.45 Uhr in das auf dem Mainparkplatz in Wertheim stehende Fahrzeug gesetzt und versucht loszufahren. Dabei kam es wohl zu technischen Problemen, weshalb das Fahrzeug nicht mehr gebremst werden konnte und in die Tauber rollte. Die Frau konnte sich aus dem Auto retten, bevor dieses ins Wasser gelangte. Der Opel trieb vom Ufer am Mainparkplatz einmal quer durch den Fluss und blieb auf der Seite des Tauberparkplatzes im Uferbereich stecken. Hier ging der Wagen langsam unter, so dass schließlich nur noch das Dach aus den Fluten ragte. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und die DLRG vor Ort, um das Fahrzeug bis zum Eintreffen eines Bergekrans zu sichern. Das Fahrzeug konnte mit Hilfe des Krans gegen 13 Uhr schließlich so geborgen werden, dass keine Betriebsstoffe daraus ausliefen. Die Höhe des Sachschadens am Fahrzeug ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Es wurde ein technisches Gutachten in Auftrag gegeben um herauszufinden, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell