Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.07.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Zwei Frauen wurden am Montagmittag bei einem Unfall in Künzelsau verletzt. Die beiden waren gegen 12.40 Uhr in einem Audi auf der Stettenstraße unterwegs, als die Fahrerin den Wagen verkehrsbedingt anhalten musste. Dies übersah wohl eine dahinter fahrende 38-Jährige und krachte mit ihrem Hyundai ins Heck des A3. Die beiden Insassinnen des Audis wurden durch den Unfall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung zu einem Arzt gebracht. Die Fahrerin des Hyundai blieb unverletzt. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Pfedelbach: Hoher Sachschaden bei Unfall auf Parkplatz

Ein BMW musste nach einem Unfall auf einem Discounter-Parkplatz in Pfedelbach am Montagnachmittag abgeschleppt werden. Ein 39-Jähriger fuhr gegen 14 Uhr mit seinem LKW auf den Parkplatz und blieb dabei mit dem Anhänger des Lasters an dem geparkten BMW hängen. Dieser wurde dabei so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Am PKW und dem LKW-Anhänger entstanden Schäden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell