POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.07.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen: Unfall in der Einbahnstraße

Ein 52-Jähriger wurde am Montagmorgen bei einem Unfall in der Gewerbestraße in Lauda-Königshofen verletzt. Der Mann war gegen 6.50 Uhr mit seinem Transporter die Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung entlanggefahren und übersah wohl an der Einmündung zur Antoniusstraße den Transporter eines 28-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, so dass ein Schaden von insgesamt rund 12.000 Euro entstand. Der 52-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Tauberbischofsheim/ Adelsheim: "Panne" wegen aufgeschlitzten Reifen

In der Nacht auf Sonntag platzten an einem Ford in Tauberbischofsheim zwei Reifen. Ein 21-Jähriger war gegen 2 Uhr morgens auf der B290 zwischen Tauberbischofsheim/ Distelhausen und Lauda-Königshofen/ Gerlachsheim unterwegs, als an seinem Wagen zunächst der fordere rechte Reifen platzte. Der junge Mann verriss daraufhin das Lenkrad und fuhr gegen den Bordstein, weshalb auch der hintere rechte Reifen platze. Was zunächst nach einer Verkettung unglücklicher Umstände aussah, wurde nach einem Werkstattbesuch zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Bei der Begutachtung und Reparatur fiel auf, dass die beiden Reifen nicht einfach so geplatzt waren, vielmehr hatte jemand die Reifen soweit aufgeschlitzt, dass die Luft erst einmal nicht entweichen konnte. Erst bei der Belastung durch die Kräfte beim Fahren rissen die Reifenflanken, sodass die Reifen letztendlich platzten. Vermutlich wurden die Reifen an einem unbekannten Zeitpunkt in der Straße "Lange Steinmauer" in Adelsheim aufgeschlitzt. Zeugen, die in der besagten Straße in der Vergangenheit verdächtige Personen an dem Ford Focus beobachten konnten, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 079341 810 beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim zu melden.

