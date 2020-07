Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.07.2020 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Sachbeschädigung an Autos - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Samstag wurden zwei, vor einer Shisha-Bar, geparkte Autos in Eppingen von Unbekannten beschädigt. Die Schäden an dem Mini und dem Toyota entstanden möglicherweise bei einer körperlichen Auseinandersetzung von mehreren Personen vor der Bar in der Brettener Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Wer gesehen hat, wie die Fahrzeuge beschädigt wurden oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

