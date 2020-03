Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch am Sandbrink - Zwei Motorräder gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag (14.03., 14.00 Uhr) bis Sonntagmorgen (15.03., 08.30 Uhr) gewaltsam Zutritt in die Ausstellungsräume eines Motorradhändlers an der Straße Sandbrink und stahlen zwei Motorräder.

Durch die aufgehebelte Eingangstür gelang es den Tätern zwei Motorräder zu entwenden. Hierbei handelt es sich um eine rote Ducati 1299 Panigale sowie eine grau/ schwarze BMW S 1000 RR. Die beiden Motorräder wurden ohne Originalschlüssel entwendet und waren nicht zugelassen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

