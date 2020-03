Polizei Mettmann

POL-ME: Bewohnerin überrascht Einbrecher: Polizei bittet um Zeugenhinweise - Mettmann - 2003004

Mettmann (ots)

Am Freitagabend (28. Februar 2020) sind zwei bislang unbekannte Männer in ein Einfamilienhaus am Froschkönigweg in Mettmann-Metzkausen eingebrochen. Dabei wurden sie von einer Hausbewohnerin überrascht, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um sachdienliche Hinweise.

Das war passiert:

Um kurz vor 21 Uhr war die Bewohnerin des Hauses am Froschkönigweg nach Hause gekommen. Schon als sie die Haustür aufschloss, nahm sie ein lautes Poltern aus einem Zimmer im ersten Obergeschoss wahr. Als sie dann weiter ins Haus ging, begegnete sie einem Mann, der gerade dabei war, ihr Wohnzimmer nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Aufgeschreckt rief der Mann - vermutlich in bulgarischer Sprache - nach oben und ein zweiter Einbrecher kam die Treppe heruntergerannt.

Gemeinsam flüchtete das Duo durch die rückwärtig gelegene Terrassentür durch den Garten in Richtung Ratinger Landstraße. Die Geschädigte klingelte daraufhin bei ihrer Nachbarin, welche die Polizei informierte. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei keine verdächtigen Personen mehr im Umfeld des Tatorts ausfindig machen.

Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass sich die Einbrecher vermutlich im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 20:45 Uhr Zugang in das Haus verschafften, indem sie zunächst versuchten, die rückwärtig gelegene Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Dann schlugen sie ein bodentiefes Fenster ein und stiegen so in das Haus, in dem sie alle Räume nach Wertgegenständen durchsuchten. Entwendet wurde unter anderem das Portmonee der Geschädigten mitsamt allen Karten und dem darin befindlichen Bargeld.

Die Kriminalpolizei wendet sich nun mit folgender Täterbeschreibung an die Öffentlichkeit: Beide Einbrecher sollen etwa 30 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß gewesen sein. Einer von ihnen trug eine braune, der andere eine schwarze Jacke. Sie sollen bulgarisch miteinander gesprochen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann jederzeit unter der Rufnummer 02104 982-6250 entgegen.

