Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht nach Parkrempler in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Samstagnachmittag (14.03., 16.45 - 17.15 Uhr) beschädigte ein zunächst unbekannter Mercedes-Fahrer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Am Anger beim Ausparken den Fiat eines 63-jährigen Güterslohers. Anschließend fuhr er davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und notierte sich das Kennzeichen. Ermittlungen führten zum 78-jährigen Halter aus Verl. Ob er den Mercedes zur Tatzeit auch geführt hat, ist Teil der Ermittlungen.

