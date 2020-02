Polizei Gütersloh

POL-GT: Raubüberfall auf Tankstelle

Gütersloh (ots)

Werther (AK) - Am Montag, dem 10.02.2020, betraten zwei maskierte Männer gegen 21.50 Uhr eine Tankstelle am Schwarzen Weg. Ein Täter bedrohte einen 30jährigen Mitarbeiter mit einer Pistole, während der andere Täter sich in Richtung Kasse bewegte. Es kam zu einem Gerangel zwischen dem 30jährigen und den Räubern, in dessen Verlauf sich die beiden ohne Beute zu Fuß über den Schwarzen Weg in Richtung Süthfeld entfernten. Der Tankstellenmitarbeiter wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Täter werden wie folgt beschrieben:' Täter 1 trug einen grünen Kapuzenpullover, eine Kappe mit heller Aufschrift sowie eine Hose mit grünem Camouflage-Muster. Täter 2 trug einen schwarzen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose und schwarze Sportschuhe. Hinweise erbeten an die Polizei Gütersloh, 05241 8690.

