Polizei Gütersloh

POL-GT: 42-jähriger beabsichtigt zu Fuß zu flüchten - Vergeblich!

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Montagmorgen (10.02., 01.10 Uhr) wurden Zeugen auf einen Mann in einem Audi aufmerksam, welcher versuchte auf einer Zufahrt an der Verler Straße zu wenden und anschließend in einem angrenzenden Bachlauf mit seinem Auto stehen blieb.

Nachdem der Mann den Streifenwagen der hinzugerufenen Beamten bemerkte, versuchte er zunächst zu Fuß vor den Polizisten zu flüchten. Vergeblich. Nach einer kurzen Verfolgung, konnte der 42-jährige Bielefelder gestellt werden.

In seiner Atemluft war deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar. In einem nahegelegenen Krankenhau wurde ihm anschließend Blut abgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Sachschaden an dem Audi beläuft sich auf ca. 200 Euro.

