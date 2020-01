Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Marbach

Villingen-Schwenningen) Kaminbrand (20.01.2020)

Marbach, Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Kaminbrand kam es am Montag gegen 19.30 Uhr in der Kirchdorfer Straße. Mit mehreren Löschzügen fuhr die Feuerwehr den Brandort an. Beim Eintreffen der Polizei war der Brand bereits gelöscht und der Kaminkehrer unterwegs.

