Polizei Gütersloh

POL-GT: 47-jährige Radfahrerin nach Pkw-Kollision schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagabend (13.03., 19.26 Uhr) befuhr eine 39-jährige Gütersloherin mit einem Skoda die Königstraße, aus Richtung Gutenbergstraße kommend, in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich Prinzenstraße/ Barkeystraße/ Königstraße beabsichtigte die Skoda-Fahrerin nach links in die Prinzenstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 47-jährige Gütersloherin mit einem Fahrrad die Königstraße stadtauswärts. Als die Radfahrerin den Kreuzungsbereich queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der abbiegenden Skoda-Fahrerin.

Durch die Kollision wurde die Radfahrerin schwer verletzt. Hinzugezogene Rettungskräfte versorgten die 47-Jährige zunächst vor Ort und transportierten die Frau anschließend in eine Bielefelder Klinik. Die 39-jährige Skoda-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde nach einer Erstversorgung zur ambulanten, ärztlichen Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus transportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell