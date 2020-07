Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.07.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Höpfingen: Gegen Verkehrsschild gefahren

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Höpfingen. Eine 56-Jährige war gegen 8.45 Uhr mit ihrem BMW auf der Heidelberger Straße in Fahrtrichtung Walldürn unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit überfuhr die Frau auf Höhe des Friedhofs die dortige Verkehrsinsel. Dabei beschädigte ihr Fahrzeug ein Verkehrsschild. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Verletzt wurde die 56-Jährige glücklicherweise nicht.

Osterburken: In Fitnessstudio eingebrochen

Ungebetene Gäste hatte ein Fitnessstudio in Osterburken zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr. Unbekannte schlugen innerhalb des genannten Zeitraums eine Scheibe zu dem Studio in der Güterhallenstraße ein und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort brachen die Diebe einen Schrank auf und entwendeten Bargeld. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 in Verbindung zu setzen.

