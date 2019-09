Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Motorradfahrer kommt auf Ölspur zu Fall - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Auf einer Ölspur kam am Samstagmittag, 14.09.2019, im Wehratal ein Motorradfahrer zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Gegen 14:15 Uhr war der 22-jährige auf der L 148 von Wehr nach Todtmoos gefahren, als ihm beim Beschleunigen ausgangs einer Kurve das Hinterrad wegrutschte. Er stürzte in der Folge. Mit schweren Verletzungen kam er in eine Klinik. Wie sich herausstellte, war der Motorradfahrer auf eine Ölspur geraten. Wer diese verursacht hatte, ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr reinigte die Straße. Auf ca. 5000 Euro dürfte sich der Sachschaden an der Suzuki des Mannes belaufen.

