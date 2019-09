Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fußgängerin von Auto erfasst - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Eine Fußgängerin wurde am Samstagabend, 14.09.2019, in Bad Säckingen von einem Auto erfasst, als sie die Straße überquerte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Kurz nach 23:00 Uhr war ein 24 Jahre alter VW-Fahrer in Richtung Grenzübergang gefahren, als es in Höhe der Tullastraße zur Kollision mit der 18-jährigen Fußgängerin kam, die dort die Fahrbahn überschritt. Die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Auto wurde ein Schaden von ca. 2000 Euro verursacht.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell