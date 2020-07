Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwalt-schaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heil-bronn vom 07.07.2020

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Drogenfund bei Durchsuchung

Bei einer Durchsuchung in Heilbronn haben Ermittler der Kriminalpolizei am 02. Juli fast ein Kilogramm Amphetamin und über 50 Gramm Kokain in der Wohnung eines 30-Jährigen gefunden. Nach verdeckten Ermitt-lungen wurden in einer koordinierten Aktion drei Objekte in Heilbronn, Bretzfeld und Neckarsulm durchsucht. In einer Wohnung in der Heil-bronner Einsteinstraße fanden die Ermittler Betäubungsmittel, verschrei-bungspflichtige Medikamente und etwa 60 Ampullen Anabolika. Gegen den 30-Jährigen wird unter anderem wegen des Verdachts des Handel-treibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermittelt. Von der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde ein Haftbefehl gegen den Tatver-dächtigen beantragt. Dieser wurde vom zuständigen Amtsgericht Heil-bronn am 03. Juli in Vollzug gesetzt. Der 30-Jährige wurde in eine Jus-tizvollzugsanstalt eingeliefert.

