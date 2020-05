Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Ratzeburg (ots)

20. Mai 2020 | Kreis Stormarn - 19.05.2020 - Bargteheide Am Dienstag (19.05.2020) ist es in der Stormarner Straße in Bargteheide zu einem Einbruch in einer Wohnung im zweiten Obergeschoß gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Zwischen 11.45 Uhr und 13.10 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam über die Balkontür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Nachdem sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen abgesucht hatten, verließen der/die Täter die Wohnung vermutlich auf dem gleichen Weg.

Sie erbeuteten sowohl Bargeld als auch Schmuck. Angaben zur genauen Art und Höhe des Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Einbruches. Wer hat um den o. g. Zeitraum herum in Bargteheide, in der Stormarner Straße oder der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell