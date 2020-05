Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in eine Firma

Ratzeburg (ots)

19. Mai 2020 | Kreis Stormarn - 17 bis 18. Mai 2020 - Bad Oldesloe

In der Zeit vom 17. Mai 2020, ca. 23:10 Uhr, bis zum 18.05.2020, ca. 03:00 Uhr, kam es in der Straße Sandkamp in Bad Oldesloe zu einem Einbruch bei einer Garten- und Landschaftsbaufirma.

Unbekannte Täter gelangten auf bislang ungeklärte Weise auf das Grundstück einer Garten- und Landschaftsbaufirma und suchten zunächst den Außenbereich nach Wertgegenständen ab. Anschließend verschafften sich die Täter über die Hauseingangstür gewaltsam Zutritt zum Lager der Firma, in der Gartengeräte und Kleinmaschinen für den Gartenbereich aufbewahrt wurden. Die Täter nahmen diverse Gegenstände an sich und beluden einen der Firma gehörenden Anhänger mit dem Stehlgut.

Aufgrund der Vielzahl und der Größe der entwendeten Gegenstände wurde vermutlich auch neben dem Anhänger zusätzlich ein Kleintransporter oder ein ähnlich großes Fahrzeug beladen.

Anschließend flüchteten die Täter mit den entwendeten Fahrzeugen sowie ihrer Beute in unbekannte Richtung.

2 Täter können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: - korpulent Gestalt - ca. 1,80 bis 1,85 m groß - ca. 45 Jahre alt - Bekleidet mit schwarzen Nike-Sneaker mit weißer Sohle und weißen Schnürsenkeln - Handschuhe und Maske wurden getragen

Person 2: - schlanke Gestalt - ca. 1,75 bis 1,80 m groß - ca. 45 Jahre alt - bekleidet mit Jacke oder Kapuzenpullover mit auffälliger Musterung an Vorderseite des Oberteils

Der Wert des erlangten Stehlgutes wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Zum verursachten Sachschaden konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem o.g. Tatzeitraum im Sandkamp in Bad Oldesloe aufgefallen?

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531 / 5010.

