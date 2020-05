POL-RZ: In Gartenfachgeschäft eingebrochen

Polizeidirektion Ratzeburg

19. Mai 2020 - Kreis Stormarn - 16. bis 18.Mai 2020 - Barsbüttel

In dem Zeitraum vom 16. bis zum 18. Mai 2020 kam es in einem Gartenfachgeschäft in Barsbüttel, in der Rahlstedter Straße, zu einem Einbruch.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen betraten unbekannte Täter das umzäunte Grundstück des Gartenfachgeschäftes, vermutlich über die rückwärtige Seite. Anschließend gelangten sie gewaltsam in den Innenbereich des Geschäftes und nahmen u.a. Elektroartikel an sich. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zur Höhe des erlangten Stehlgutes und des entstandenen Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im o.g. Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise bitte an die Polizei in Reinbek unter der Telefonnummer: 040 / 7277070.

