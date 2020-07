Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.07.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Main-Tauber-Kreis: Erfolgreiche Geschwindigkeitskontrollen

Beamte der Polizeireviere Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim führten am Dienstagvormittag auf den Bundesstraßen 19 und 290 Geschwindigkeitskontrollen durch. Zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr wurden insgesamt elf Fahrer mit zu hoher Geschwindigkeit gemessen. Spitzenreiter war hierbei eine Fahrerin, die bei erlaubten 100 km/h, nach Abzug der Toleranz mit 144 km/h unterwegs war.

Lauda-Königshofen: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Eine 21-jährige Fahrerin eines VW Eos übersah am Dienstagabend in Lauda-Königshofen wohl eine 67-jährige Radfahrerin. Die VW-Lenkerin bog in Lauda von der Bahnhofstraße in die Inselstraße ab und kollidierte dabei mit der in gleicher Richtung auf der Bahnhofstraße fahrenden 67-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bad Mergentheim: 16.000 Euro Schaden nach Unfall beim Überholen

Über 16.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstagmorgen auf der B290 zwischen Blaufelden und Herbsthausen. Eine 28-Jährige übersah beim Überholen eines Transporters mit Anhänger wohl einen bereits in gleicher Fahrtrichtung überholenden Nissan eines 65-Jährigen. Sie kollidierte mit ihrem Audi beim Ausscheren mit dem Fahrzeug des Mannes. Die Audi-Lenkerin fuhr dabei noch auf den Anhänger des vorausfahrenden Transporters auf. Der Audi und der Nissan waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

