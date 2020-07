Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 12-jährige steckt in Schließfach fest.

Ingelheim (ots)

Samstag, 04.07.2020, 19:00 Uhr

Am frühen Samstagabend kommt es am Bahnhof Ingelheim zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Ein 12-jähriges Mädchen steckt dort in einem Schließfach am Ingelheimer Bahnhof fest. Das Mädchen ist aus Spaß selbst in das Schließfach geklettert. Ein Freund ist dann aus Versehen gegen die Tür gestoßen. Diese fällt zu und lässt sich nicht mehr öffnen. Die Feuerwehr befreit das Mädchen aus seiner Lage. Nach einer kurzen Untersuchung durch den Rettungsdienst wird das unverletzte Mädchen dem Vater übergeben.

