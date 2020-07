Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mülltonnenbrände in Mainz

Mainz (ots)

In der Nacht von Samstag, 04.07.20 auf Sonntag, 05.07.20, brannten in der Adam-Karrillon-Straße und der Rheinallee fünf Mülltonnen. In einem Fall wurde durch den Brand auch die Fassade eines Ladengeschäftes beschädigt. Erste Schätzungen zum Schaden belaufen sich auf ca. 2500 EUR.

Die Polizei geht von einer absichtlichen Tatbegehung aus; die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Telefonnummer 06131 65 4210 zu melden.

