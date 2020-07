Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfallfluchten Mombacher Kreisel und Hattenbergstraße in Mainz

Mainz (ots)

Am Samstag, den 04.07.20, wurde zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr ein auf dem Parkplatz des Fahrrad Franz Am Mombacher Kreisel 2 in Mainz geparkter BMW durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Ebenfalls kam es im Verlauf des Samstages zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht in der Hattenbergstraße, wo der linke Seitenspiegel eines geparkten Peugeot 308 beschädigt wurde.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Telefonnummer 06131 65 4210 zu melden.

