Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Fahrrad im Strecktalpark angesteckt

Polizei Pirmasens (ots)

Drei bislang unbekannte Jugendliche sollen am 30.05.2020, gegen 14:35 Uhr, im Strecktalpark ein altes Fahrrad in Brand gesetzt haben. Das Fahrrad bestand lediglich aus Hinterreifen und Rahmen. Von anderen Jugendlichen, die das brennende Fahrrad gesehen hatten, wäre das Fahrrad noch aus einem Gebüsch gezogen worden, um ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. Die Feuerwehr löschte den noch brennenden Hinterreifen und entsorgte das Fahrrad. Von den Tätern sind bislang nur die Vornamen bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

