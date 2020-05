Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Unfallzeugen gesucht

Polizei Pirmasens (ots)

Am 30.05.2020, gegen 11:45 Uhr, hatte ein Kunde der Barbarossa-Bäckerei in der Rodalber Straße seinen schwarzen Porsche 911 gegenüber der Bäckerei in Fahrtrichtung Innenstadt am Fahrbahnrand geparkt. Von einem bislang unbekannten Zeugen wurde der Porschebesitzer darauf aufmerksam gemacht, dass ein weißer Opel Astra mit PS-Kennzeichen beim Rangieren an den Porsche gestoßen wäre. Der Porschebesitzer versäumte es leider, die Daten des Zeugen zu notieren. Dieser Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens in Verbindung zu setzen.|pips

