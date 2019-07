Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall mit landwirtschaftlicher Zugmaschine

Groß Oesingen (ots)

Am 17.07.2019, gegen 17:30 Uhr befuhr ein 19jähriger aus der Samtgemeinde Wesendorf, mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine die K4 in Fahrtrichtung Groß Oesingen. In der Gemarkung Teichgut kam der 19jährige aus zur Zeit ungeklärte Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Baum. Der Fahrzeugführer verletzte sich durch die Kollison leicht und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Zugmaschine wurde stark beschädigt, konnte jedoch mit eigenen Mitteln geborgen werden. Der 8jährige Mitfahrer, ebenfalls aus der Samtgemeinde Wesendorf, wurde durch die Kollision nicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Gifhorn,unter der Telefonnummer 05371-9800, entgegen.

