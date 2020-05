Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verstoß gg. Das Betäubungsmittelgesetz

Zweibrücken (ots)

Bei einem 23-jährigern Zweibrücker wurde im Rahmen einer Personenkontrolle am 31.05.2020 gegen 02:15 Uhr in der Schwalbenstraße in Zweibrücken eine geringe Menge Haschisch-Tabak Mischung in einer, von ihm mitgeführten Dose aufgefunden und sichergestellt. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. | pizw

