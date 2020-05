Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Raub von Bargeld und Handy; Zeugen gesucht

Polizei Pirmasens (ots)

Hiesige Dienststelle wurde am 29.05.2020, gegen 18:25 Uhr, darüber informiert, dass es in der Winzler Straße zu einem Raubüberfall gekommen wäre. Der 70-jährige Geschädigte soll im Schaufenster einer ehemaligen Tierhandlung in der Winzler Straße gesessen haben. Als es an der Tür geklopfte, habe er die Tür geöffnet und zwei Männer seien eingetreten. Einer der Männer hätte ihn angegriffen, auf einen Stuhl geschubst und angebrüllt. Dieser Mann hätte ihn durchsucht und ihm sein Bargeld, ca. 400 Euro, abgenommen. Auch ein auf dem Tisch liegendes Handy der Marke Samsung hat dieser Täter an sich genommen. Der zweite Mann hätte sich auf einen Stuhl gesetzt und den Geschädigten lediglich angebrüllt. Das Opfer beschreibt die beiden Männer wie folgt: Angreifer: ca. 1,85m groß, kräftig, komplett schwarz gekleidet, mit schwarzer Sturmhaube Zweite Person: schmale Figur, Brille, schwarze Kappe mit Schirm und gelbroter Schal vor dem Mund. Beide Personen seien ca. 25 bis 40 Jahre alt und nach der Tat zu Fuß in Richtung Wittelsbacher Straße weggelaufen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

